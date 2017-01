Smrtonosni zmenek po spletu

ROTHERHAM – Grozljiv scenarij je v britanskem Rotherhamu v južnem Yorkshiru postal resničnost. Šestnajstletno dekle, ki je na spletu iskalo fanta, se z enega od zmenkov ni vrnilo in naključni mimoidoči so na eni od mestnih pešpoti v ponedeljek ob 10.55 odkrili njeno truplo.



Policisti so potrdili, da gre za umor. Podrobnejših informacij javnosti niso dajali, saj je preiskava še na začetku in za zdaj še ni bilo niti uradne identifikacije trupla, so pa kmalu po najdbi trupla aretirali 18-letnega moškega.



Precej bolj zgovorni so bili prijatelji Leonne Weeks, ki so javnosti sporočili, da se je najstnica pred smrtjo dogovarjala po spletu za srečanje z moškim, ki ga je spoznala na zmenkarskem portalu. »Ne vemo, kaj se je zgodilo, vse, kar vemo, je, da je bila z nekom zmenjena – z nekim tipom –, in zdaj so našli njeno truplo,« je medijem povedal njen prijatelj, ki pa ni želel biti imenovan. »Ne vem, kako je umrla – vse, kar vem, je, da je pešpot, kjer so jo našli, slepa ulica, ki vodi le do peščice vrtičkov,« je še dodal.



Na družabnih omrežjih je bila še pred odkritjem trupla sprožena akcija, katere pobudnica naj bi bila dekletova mati Paula Appley. Ta je menda vsa iz sebe, ker se hči ni vrnila domov ob dogovorjenem času, pozvala spletne uporabnike, naj ji pomagajo iskati najstnico. Na spletu je najti vrsto objav s prošnjo, naj tisti, ki bi kar koli vedeli o tem, kje je Leonne, to nemudoma sporočijo njeni materi. Kot pogrešano so jo prijavili le 20 minut, preden so policisti odkrili njeno truplo.



Šokirani znanci in prijatelji so ulice v bližini prizorišča zločina zasuli s šopki cvetja in sožalnimi sporočili. »Bila je ena najzabavnejših ljudi, kar sem jih poznala – tako simpatična je bila,« je dejala Leonnina prijateljica, ki kot številni, ki so dekle poznali, kar ne more verjeti, da se ji je zgodilo kaj takšnega. »Ne morem prenehati razmišljati o tem! Tako mirna prijazna punca, nikomur ne bi naredila nič žalega, pa jo doleti smrt pri šestnajstih, ko je pred njo še vse življenje. Počivaj v miru, draga Leonne Weeks,« je na spletu zapisal še en dekletov znanec.