Smrtonosna savna: v požaru umrli trije gostje

BERLIN – V Berlinu je v savni Steam Works, ki je sicer poznana kot zbirališče homoseksualcev, v nedeljo zvečer izbruhnil požar. V njem so umrli trije gostje, eden je poškodovan, poročilo tamkajšnje službe za nujno pomoč danes povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ogenj je izbruhnil v ozkem predelu z majhnimi zasebnimi sobami, kar je še dodatno otežilo iskanje žrtev, so sporočili tamkajšnji gasilci. Ti so morali vdreti več vrat, da so preverili sleherno sobo in zagotovili, da so vsi na varnem.

Ogenj in gost dim sta se razširila skozi vse prostore savne. Ta je v pritličju in kleti stavbe, v zgornjih nadstropjih pa je dom za ostarele. Steam Works sestavlja več savn in skupnih prostorov ter okoli 60 manjših sob.

»Veliko dela smo imeli s preverjanjem sob in z iskanjem morebitnih žrtev,« je povedal predstavnik gasilcev in dodal, da je v intervenciji sodelovalo 80 gasilcev.

Požar je zahteval tri življenja, izpod zoglenelih ruševin pa so gasilci rešili tudi gosta, ki so ga zaradi vdihavanja dima odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Ob prihodu reševalcev je pred gorečo stavbo čakalo 25 gostov, ki jim je uspelo ubežati ognjenim zubljem, nekateri odeti le v brisačo.

Vzrok požara za zdaj ni znan.