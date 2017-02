Smrtonosna gripa: dojenčico so skoraj eno uro skušali oživljati

ZAGREB – Komaj štiri mesece in pol stara dojenčica je sedma žrtev letošnje gripe v Splitu. Otroka so brez znakov življenja v nedeljo okoli 9.30 z reševalnim vozilom pripeljali v splitsko pediatrično kliniko in jo takoj začeli oživljati, reanimacija je trajala eno uro. Toda kljub trudu zdravnikov in medicinskih sester so lahko le potrdili smrt. Takoj so naredili hitri test za influenco in respiratorni sincicijski virus (RSV), izvid je bil pozitiven, deklica je zbolela za virusom gripe B in tudi RSV.



To žal ni bila edina drama, ki se je v nedeljo odvijala v splitski bolnišnici: na tamkajšnjo urgenco so pripeljali štirimesečno deklico, zdravniki so jo oživljali, toda dojenčici ni bilo več pomoči; če bo obdukcija pokazala, da je imela gripo, bo deklica letošnja osma žrtev te bolezni v Splitu. Na Hrvaškem je zaradi gripe umrlo 13 ljudi.



Ta sezona je najhujša, celo hujša od pandemske gripe 2009., zato lahko pričakujemo veliko bolnih in tudi več smrtnih žrtev v primerjavi s prejšnjimi sezonami, je dejal virolog dr. Vladimir Draženović, vodja nacionalnega centra za gripo pri hrvaškem zavodu za javno zdravstvo. Smrt dojenčkov v Splitu dokazuje, da je gripa nevarna bolezen – zlasti za otroke, ki še nimajo v celoti razvitega imunskega sistema, ter starejše in kronične bolnike –, za katero ni učinkovitega zdravila.



Letošnja sezona je še hujša zaradi pojava novega virusa: v začetku sezone je prevladoval virus A sev hongkong, potem pa se je pojavil sev bolzano, pravi dr. Draženović in še, da populacija ni bila pripravljena na to spremembo; uradno je zabeleženih več kot 25.000 obolelih, kar pomeni, da je dejanska številka bolnih od dva- do trikrat višja! Letos so sovpadli trije dejavniki tveganja, zaradi katerih je gripa še nevarnejša. Najprej velja omeniti dolgo obdobje mraza, ki ogroža srčno-žilne bolnike, gripa pa ogroža še njihov respiratorni sistem, pravi Draženović, poleg tega se je spremenil sev virusa, svoje pa dodaja še slaba precepljenost: cepilo se je okoli 6 odstotkov državljanov, moralo pa bi se jih najmanj 700.000.