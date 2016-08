Smrt vzela dve Sari (15): bili sta odličnjakinji, oboževali sta ples

RESNIK – Hrvaško je v nedeljo zjutraj pretresla vest o tragični prometni nesreči, v kateri sta umrli dve petnajstletnici.

Zdaj sta znani identiteti nesrečnih pokojnic, in sicer gre za Saro Perešin iz Čaglina in Saro Jug iz Milanluga. Voznik avtomobila, v katerem sta dekleti umrli, je bil 22-letni Tomislav Benčević iz Ruševa. Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je fant 20-letne Mateje Jug, sestre preminule Sare, ki je bila prav tako v vozilu, a jo je odnesla le z lažjimi poškodbami.

Družina in prijatelji so povsem v šoku, deklici so opisali kot veseli in pridni. Oboževali sta ples in odbojko, bili sta odličnjakinji.

Policija ob tem poroča, da je bilo trčenje tako silovito, da je bil avtomobil povsem uničen.

Tragedija na cesti: umrli dve deklici (15), voznik (22) v bolnišnici