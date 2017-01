Smrt med igro: fantek (9) s sanmi zapeljal pod avto

KAĆUNI – Družina 9-letnega E. H. žaluje. Fantek je v torek okoli 13. ure umrl, potem ko je s sanmi zapeljal naravnost pod avtomobil.

Skupaj s prijatelji se je sankal v mestu Kaćuni v bližini Busovače v osrednjem delu BiH. Po poročanju bosanskega portala Avaz je za volanom osebnega avtomobila sedel 33-letni domačin R. J., deček pa je s sanmi nesrečno zapeljal pod kolesa. Priče so povedale, da so se otroci sankali po cesti.

Fantka so takoj prepeljali v bolnišnico, vendar ga niso mogli več rešiti, so sporočili tamkajšnji policisti. Odredili so tudi obdukcijo, ki bo pokazala natančni vzrok njegove smrti.