Smrt 17-letnice: Sedela, kot da počiva, potem so zagledali kri

KOŠKA – Po grozljivem odkritju, ki je v ponedeljek zjutraj pretreslo hrvaško mesto Koška, na dan prihajajo nove podrobnosti. V zgodnjih jutranjih urah so v bližini železniške postaje našli truplo 17-letne A. B., ki je po poročanjih policije umrla nasilne smrti, pišejo hrvaški mediji. Po besedah očividcev je sedela naslonjena na zid skladišča, na vratu pa je imela krvavo rano. »Če ne bi bilo krvi, bi človek pomislil, da dekle počiva,« je povedal eden od njih.

Po nekaterih neuradnih informacijah je žrtev našel moški, ki se je zgodaj zjutraj odpravil po mleko, nekateri hrvaški mediji pa poročajo, da so truplo odkrili dijaki na poti v šolo. Vest o smrti se je kmalu razširila po mestu, policisti pa so odšli na dom umrlega dekleta, da bi nekdo od domačih identificiral truplo. Dekle ima namreč še dva starejša brata, eden od njiju je poročen in že oče.

A. B. je obiskovala srednjo šolo Izidorja Kršnjavega, po besedah vseh, ki so jo poznali, pa je bila mirno in prijetno dekle. »Videli smo jo tu in tam v mestu. Prihajala je tudi na tekme lokalnega nogometnega kluba,« so povedali njeni sovrstniki. »Zgroženi smo! Le kdo je storil kaj takšnega, in to nedaleč od poti v šolo?«