Slovenski vojaki v Libanonu padli v zasedo

SHAMA – Iz Slovenske vojske poročajo o težavah naših vojakov na misiji. Tiskovni predstavnik Simon Korez je zapisal: »Danes, 3. februarja, so se pripadniki 21. slovenskega kontingenta v silah Unifil vračali z redne patrulje, ki so jo izvajali na območju odgovornosti kontingenta. Med vračanjem jih je ustavila skupina neznancev, ki jim je na cesto postavila fizično oviro. Neznanci so bili opremljeni s topimi predmeti, s katerimi so udarjali po vozilih (lahki kolesni oklepni vozili Hummer) pripadnikov kontingenta. Pripadniki slovenskega kontingenta so nadaljevali vožnjo in iz vozila niso izstopili. Podobne ovire so jim neznanci postavili še na dveh mestih. Vse ovire so slovenski vojaki skladno s pravili delovanja zaobšli in se vrnili v matično bazo v Shami.«

V incidentu po Korezovih informacijah ni bil nihče poškodovan, pripadniki slovenskega kontingenta orožja niso uporabili, so pa v neposredni bližini zaznali strele iz neznane smeri. 15 pripadnikov 21. slovenskega kontingenta Unifil opravlja naprej redne naloge.