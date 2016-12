Slovenskemu bančniku s šajtrgo ukradli sto tisoč evrov

PODGORICA – Časi shranjevanja denarja »pod vzglavnik« očitno še niso mimo, kaže pa, da tega ne počnejo le nezaupljivi, temveč tudi nekdanji predsednik uprave v času njegove vladavine v državni Novi KBM, Mariborčan Črt Mesarič.

Mesariču so namreč iz vikenda v Črni gori ukradli sef, v katerem naj bi hranil kar 100 tisoč evrov gotovine in uro s posvetilom Mila Đukanovića, bivšega črnogorskega premierja in predsednika.

Večer poroča, da je Mesarič v sefu hranil odpravnino, ki jo je dobil ob odhodu v pokoj, zraven pa so bili tudi zlatniki in nakit. Policija je tri Srbe, ki so vlom priznali, že prijela. Moški so v apartma vlomili novembra, in sicer je eden od trojice vstopil skozi okno stranišča, nato pa odprl vrata drugima dvema. Sef so nato odpeljali s samokolnico in si nedaleč stran plen razdelili, pri početju pa jih je ujela varnostna kamera. Sodnica je trojici že odredila pripor.