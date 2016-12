Slovenka v Berlinu: Čakamo odgovore

Tijana Grubor Hozjan živi v Berlinu in pravi, da je današnje jutro enako preostalim. Foto: osebni arhiv Tijana Grubor

BERLIN – Po prvih podatkih med žrtvami, ki so umrle in bile poškodovane v včerajšnjem terorističnem napadu v Berlinu, ni bilo Slovencev. Slovenka, ki živi in dela v Berlinu, Tijana Grubor Hozjan je v izjavi za naš portal povedala, kakšno je jutro po tragičnem dogodku.

»Ko smo izvedeli za napad, smo bili doma. Izvedeli smo prek televizije, ko se je pojavil spodaj napis, kjer napišejo med oddajami, če se zgodi kaj nujnega,« je opisala trenutek, ko je izvedela za tragični dogodek.

Vse je videti normalno

»Mi živimo v vzhodnem delu Berlina in tu je vse normalno, kot vsako jutro. Za varnost me ne skrbi, saj so Nemci precej aktivni pri teh stvareh. V bistvu čakamo na odgovore, kaj se je sploh zgodilo,« je še dejala, na vprašanje, ali zaradi teh dogodkov morda razmišlja, da bi se z družino vrnila v Slovenijo, pa odgovarja, da o tem ne razmišlja.

Kar se je zgodilo, je gotovo pretreslo tudi njene sorodnike v Sloveniji, a pravi, da so bile novice v Sloveniji o tem dogodku dokaj pozne, zato so lahko sami domačim pojasnili, kaj se je zgodilo.