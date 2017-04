Slovenka ostala brez torbice

V Združenih arabskih emiratih se ne izplača krasti. Tam so namreč zakoni še kako strogi. Ker pa priložnost dela tatu, se je pred dnevi v mondenem Dubaju moralo zgoditi tudi to. V predelu Al Muraqqabat stoji luksuzni hotel Concorde, tam so tudi številne pisarne in tam posluje silno pisana in mednarodna druščina. V osrčju omenjenega hotela je na začasnem delu – tudi 41-letna Slovenka.



Ker je bil ravno čas za zaslužen odmor, ga je naša rojakinja kaj hitro izkoristila ter smuknila, ja, kam drugam, na razbremenilni čaj. Ko ga je brezskrbno in v miru srebala, pa se je v njeni pisarni nekaj zgodilo.



»Bil je ravno čas za počitek, zato sem zapustila delovno mesto in odšla za pol urice,« je pojasnjevala na kazenskem sodišču v Dubaju. »Potem sem nadaljevala delo, približno dve uri pozneje, ko sem si nameravala naročiti kosilo, pa ugotovim …« Da preprosto ne najde svoje torbice, v kateri je bilo tudi 6000 njihovih dirhamov, kar je več kot 1500 evrov! Naša je zatem takoj stekla do najbližjega sodelavca v sosednji pisarni, mu vse obrazložila, ta pa je s prstom mahoma pokazal na 32-letno čistilko s Filipinov. Da je bila lahko le ona v času njenega odmora v njeni pisarni, sta se že kmalu strinjala oba. »Da je bila res ona, sicer ne morem trditi, saj ni bilo kamere,« sprva ni hotela obsojati kar počez, je pa vseeno poklicala policijo.



Zanimivo, da so njeno torbico našli pravzaprav nadvse hitro; bila je odvržena v neki ulici nedaleč stran, a kaj ko v njej ni bilo več 6000 dirhamov kot tudi ne njene bančne kartice.



Ker pa je bila čistilka še vedno glavna in tako rekoč edina osumljenka, so jo ekspresno našli ter pripeljali na zaslišanje. Emiratski The National poroča, da je že po nekaj ostrih namigih jadrno zdrdrala, da je ukradla denar, torbico pa odvrgla!



»Da, jaz sem to storila!« je priznala tudi vpričo Slovenke. Ker pa to ni Slovenija, bo že kmalu dosojeno, kakšna kazen bo doletela Filipinko.