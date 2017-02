Slovenec zbil otroka na prehodu za pešce

SLEMENICE – V petek proti večeru se je v kraju Slemenice v Medžimurju zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval otrok.

Po poročanju hrvaškega spletnega portala emedjimurje.rtl.hr naj bi voznik osebnega avtomobila, državljan Slovenije, vozil z neprilagojeno hitrostjo, zato se pri hišni številki 39 ni uspel pravočasno zaustaviti. Na označenem prehodu za pešce je zato trčil v otroka.

Po trčenju je nesrečnika vrglo na pokrov motorja, potem pa je padel na pločnik in tam obležal. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico v Čakovcu, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan – neuradno gre za poškodbe golenice. Na srečo so ga že odpustili iz bolnišnice, prehitrega slovenskega voznika mlajših let pa čaka kazenska ovadba, so še zapisali.