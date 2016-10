Slovenec umrl pred Benetkami

BRESCIA – Na italijanski avtocesti A4 med krajema Desenzano in Sirmione v smeri Benetk se je v sredo popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 55-letni Radislav Bogdan, voznik tovornjaka štajerske avtoprevozniške družbe. Ura je bila nekaj pred drugo popoldne, ko je, kot poročajo italijanski mediji, 55-letni Bogdan vozil po omenjenem odseku avtoceste in iz neznanega razloga kar naenkrat zapeljal s ceste. Kot so pripovedovale priče, na ta voznikov korak ni vplivalo nobeno drugo vozilo niti nihče izmed njih ni opazil, da bi denimo tovornjaku počila pnevmatika. Po predvidevanjih bi ga lahko obšla nenadna slabost. Trčenje, kot dobro prikazujejo tudi fotografije s kraja dogodka, je bilo tako silovito, da so ga gasilci le s težavo izvlekli iz zverižene kabine.

