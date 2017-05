Slovenec tihotapil orožje za krivolov

NEW DELHI – Preiskovalci indijskega urada za boj proti kriminalu in tihotapljenju (DRI) so se pohvalili, da so razbili mednarodno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem orožja in delov zaščitenih živali. Pri tem so na letališču v New Delhiju prijeli tudi slovenskega državljana, po neuradnih podatkih Borisa Sobotiča Mikoliča iz Poljčan, in dva njegova pomagača. O Borisu Sobotiču Mikoliču smo pred časom že poročali. Pred tremi leti in pol se je zgodila nevsakdanja, tragična nesreča. Tik pred vstopom v leto 2014 sta bila v Poljčanah starejša Italijana, tja sta prišla po lovske trofeje. Za svoj novi lovski revir sta si izbrala neposeljen del Boča nad Poljčanami. Z njima je bil vodnik, domačin Boris Sobotič Mikolič.



Večerilo se je že. Šele nekaj minut pred 16. uro se je lovska družba z osebnim avtomobilom odpravila proti vrhu Boča. Zunaj naselja Zgornji Hrastovec je Boris Sobotič Mikolič, ki je kot poznavalec terena sedel za volanom, nenadoma zapeljal na gozdno cesto, ki vodi proti vrhu hriba. Četudi bi moral vedeti, da je cesta označena kot gozdna in namenjena le spravilu lesa z ustreznimi prevoznimi sredstvi, se je trojica oboroženih lovcev v osebnem avtomobilu podala proti vrhu. Toda sredi poti si je slovenski voznik, v avtomobilu sta bila še 67-letna Italijana Mario Maurizio Peroni in Antonio Remo Flores, premislil. Menda naj bi bila razmočena cesta preveč spolzka, da bi lahko vozilo pripeljalo do vrha. Začel je voziti vzvratno, pri tem pa je zapeljal z gozdne ceste. Terenec je v trenutku, ko so leva kolesa zapeljala s ceste, začel drseti po pobočju. Avto je najprej trčil v skalo, zatem se je začel prevračati in zadel ob več dreves, obstal je na boku.

