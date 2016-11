Slovenec serijski vlomilec na Hrvaškem

BUJE – V nedeljo ponoči okoli 1.30 so hrvaški policisti v bližini mesta Buje prijeli in priprli 40-letnega moškega iz Lucije, ki naj bi bil v nekaj mesecih na Hrvaškem storil kar 13 kaznivih dejanj. Slovenca so policisti ustavili na mejnem prehodu Kaštel, ko se je vozil z mercedesom slovenskih registrskih oznak. V času od 15. novembra do 19. oktobra je menda v Momjanu vlomil v vikend in gostinski objekt in odnesel nekaj umetnin in denar.

Vlomilec je nato na Trgu Josipa Broza Tita v Bujah vlomil v prostore zavarovalnice in gostinski objekt, iz katerih je odnesel tiskalnik in nekaj denarja. V mestecu Murine je prav tako vlomil v gostinski objekt in odnesel televizor. V Sveti Mariji na Krasu je vlomil v skladišče trgovine, kjer si je prilastil klimatsko napravo, na ulici Obala maršala Tita v Umagu pa je iz trgovine ukradel nekaj jopičev. V Umagu je vstopil še v gostinski objekt, kjer je ukradel staro petrolejko in nekaj ogledal, v menjalnico, kjer je odnesel nekaj denarja, in v trgovino, iz katere je odšel z blagajno, raznimi alkoholnimi pijačami in hrano.

Policisti sumijo, da je poskušal na bankomatu v Novigradu tudi dvigniti denar z ukradenih kartic, vendar mu to ni uspelo, uspešno pa je opravil tatvino bencinske postaje v Taru, od koder je odnesel cigarete in denar.