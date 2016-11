Slovenec pristal v zaporu v Španiji

TARRAGONA – Pred dobrim tednom je sodnica v katalonskem okrožju Baix Penedès poslala v zapor, in to po hitrem postopku brez varščine, tri osebe: Španca, Nizozemca in – Slovenca. Preiskovalci iz Tarragone so za njihove nečedne posle vedeli že kar nekaj časa. Zadnjič pa so jih pričakali v zasedi. V bližnjem kraju Masllorenc se jim je namreč že nekaj časa zdel sumljiv zanemarjen industrijski objekt, v notranjosti katerega se je, kot se je izkazalo, razbohotilo kar 4000 sadik.



Že leto prej je preiskovalcem padla v oči prav omenjena pisana druščina, ki je nadvse prizadevno in skrivnostno nameščala vse, kar je pozneje pripomoglo k tako intenzivnemu gojenju omamne marihuane. Ugotovili so, da so namestili celo najsodobnejše naprave za zaznavo morebitnega vloma ali prihoda nenajavljenih. Na verigi je jezno renčala še pasja mrcina.



Agenti iz Tarragone so krog preiskovanja polagoma ožali in zapirali. In znali priučene botanike iz Masllorenca kaj hitro povezati s podobnim objektom v bližnjem Vendrellu. Tudi tam je renčala mrcina. Za nameček so člani mednarodnega omrežja poskušali še podkupiti enega izmed policistov, in sicer v zameno za zagotovitev varnosti za obe stavbi, kjer so gojili dovolj marihuane, da bi obogateli.



A pred dnevi so kljub vsemu prijeli Španca, Nizozemca in našega rojaka. Zaradi prometa z drogami, podkupovanja, nezakonitega posedovanja orožja, kraje električne energije.



Še posebno presenečenje pa je bilo prijetje katalonskega politika Xavierja Navarra, za katerega, kot tudi za preostala dva, katalonski policisti niso imeli prav nobene milosti. Svet levičarske in parlamentarne stranke ERC, znane tudi po zavzemanju za katalonsko neodvisnost, je že predlagal Navarrovo izključitev in ga pozval, naj se odreče svetniški funkciji v mestu Montmello.



V preiskavi so policisti zasegli skupno 4308 prepovedanih rastlin v različnih fazah rasti, nekaj pištol, precej streliva in še množico pripomočkov, ki so potrebni za tako intenzivno gojenje razvpite rastline. Če bi mednarodni tolpi uspelo, bi pridelala 1200 kilogramov droge, s katero bi na črnem trgu zaslužila šest milijonov evrov.