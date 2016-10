Slovenec očetu s sinovoma zadal hude rane: roka se je komaj še držala telesa

SALZBURG – V pretepu, ki se je zgodil pred nekim lokalom v Salzburgu, so bili ranjeni trije državljani BiH. Faktor.ba poroča, da gre za očeta (54) in njegova dva sinova, stara 22 in 23 let.

Prepir se je začel v lokalu, kjer je prišlo do fizičnega obračuna z gosti. Lastnik lokala je omenjeno trojico vrgel iz lokala, kjer pa jih je pričakal 44-letni državljan Slovenije in jih napadel z nožem. Rane naj bi bile tako hude, da se je roka 54-letnega očeta še komaj držala telesa. Hudo ranjena naj bi bila tudi njegova sinova. V prepir se je vpletel tudi sin lastnika lokala, ki je v zrak izstrelil nekaj nabojev.

Slovenec je pobegnil, a ga je policija hitro prijela.