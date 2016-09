Slovenec mrtev ležal na cesti, neutolažljivi ženi pomagal prijatelj

PULJ – V torek okoli 13.30 je pri puljski tržnici umrl slovenski državljan. Reševalci so ga 45 minut oživljali, a jim žal ni uspelo. Glas Istre poroča, da je približno ob 12.30 vozil peugeota mariborskih registrskih oznak, z njim pa je bila v vozilu tudi žena – v Pulju sta bila na počitnicah. Ko sta z avtom prišla do restavracije, je moški najverjetneje doživel infarkt in zaustavil vozilo.

V šoku

»Žena ga je izvlekla iz vozila in poklicala na pomoč reševalce. Na pomoč je priskočil tudi družinski prijatelj, ki je bil ravno na tržnici,« so povedali zaposleni v bližnjih prodajalnah. Žalostno in šokirano ženo, ki je sedela ob zidu, je tolažil družinski prijatelj, mnogi pa se ob pokritem truplu, ki je ležalo ob cesti ob avtu, niso niti ustavili.