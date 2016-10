Slovenec Bosancu skoraj odrezal roko

SALZBURG – Policisti iz avstrijske zvezne dežele Salzburg preiskujejo krvavi spopad, v katerem so bili v noči na soboto ranjeni trije Bosanci, za pravi masaker pa naj bi poskrbel 44-letni Slovenec. O imenih in priimkih vpletenih policija ne poroča, po prvih ugotovitvah pa je kri zavrela v enem od gostinskih lokalov na salzburški Ignaz Harrer Straße.



V njem so bili kot gostje tudi 54-letni državljan Bosne in Hercegovine ter njegova sinova, stara 22 in 23 let, zapletli pa naj bi se v žolčen prepir z drugimi gosti. Lastnik lokala je na pomoč poklical svojega 37-letnega sina, ta je vse tri Bosance napodil ven. Zunaj naj bi se vpletel tudi Slovenec (ni še znano, ali je bil tudi on v lokalu), trojico je napadel s tapetniškim nožem. Očeta naj bi hudo ranil, po poročanju avstrijskih občil mu je skoraj odrezal roko (takoj so ga operirali v krajevni bolnišnici), sinova pa nekajkrat porezal po obrazih, tudi njune poškodbe so zdravniki opisali kot hude. Nato je ven pritekel sin lastnika lokala in nekajkrat ustrelil s pištolo.



Slovenskega napadalca so policisti kmalu aretirali v bližnjem parku, v grmovju so našli tudi okrvavljen nož, po zadnjih informacijah pa noče govoriti o tem, zakaj ga je uporabil. Preiskovalci zločinov so sprva pridržali tudi sina lastnika lokala, vendar so ugotovili, da njegovi trije streli iz plašilke v zrak niso ogrožali nikogar, le srboriteže je poskušal spraviti narazen.