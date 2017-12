Slovenec (70) zapeljal s ceste, Hrvati so ga rešili

KRAPINA – Krapinsko-zagorska policija je danes po večurni iskalni akciji rešila 70-letnega slovenskega državljana, ki je z osebnim avtomobilom zapeljal z makadamske ceste v bližini kraja Svedruža v občini Petrovsko.

Nevarnost, da se bo avto prevrnil

Slovenec je okoli 2.40 z mobilnim telefonom poklical krapinsko-zagorsko policijsko upravo in prosil za pomoč. Kot je pojasnil, je zapeljal s ceste na neznanem območju, zdaj pa ne more iz avtomobila, saj obstaja nevarnost, da se bo ta prevrnil. Na teren so poslali več policistov, ki so Slovenca v težavah iskali več ur, med drugim zato, ker se mu je medtem izklopil mobilni telefon. Našli so ga šele okoli 8.40, ga rešili iz avtomobila in z rešilcem prepeljali v bližnjo bolnišnico.