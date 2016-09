Slovenec (38) umrl v Srbiji

MIŠIĆEVO, LJUTOMER – Na gradbišču podjetja Patent co v naselju Mišićevo v bližini Subotice v Vojvodini se je v četrtek v delovni nesreči smrtno ponesrečil 38-letni delavec S. P. iz Ljutomera, je objavilo ministrstvo za delo v Srbiji. Nesrečni Prlek je umrl, ko je pri gradnji silosa padel z višine približno 45 metrov. Dodajajo, da je S. P. delal za izvajalca, družbo SR-ALU s Ptuja, ki je v Vojvodini gradilo silos.

Omahnil z višine 45 metrov

Kot poroča lokalni elektronski portal subotica.com, se je tragedija zgodila v četrtek nekaj po 15. uri, ko je iz doslej neznanih razlogov omahnil z višine najmanj 45 metrov. Na kraj nesreče so takoj prihiteli reševalci, a delavcu ni bilo več pomoči. Tam so bili tudi policija, državni tožilec in inšpektor za varnost pri delu, ki še raziskuje, zakaj je prišlo do tragičnega dogodka.

Pri podjetju Patent co so dejali, da s slovenskim podjetjem sodelujejo že dolgo in da pri tem niso imeli nobenih težav, tudi v zvezi z delom in rokov izdelave. »Ne vemo točno, kaj je povzročilo tragedijo. Najverjetneje gre za nesrečo, preiskava pa bo pokazala, kaj se je v resnici zgodilo. Izpolnili smo vse svoje zakonske obveznosti, dostavili vso potrebno dokumentacijo, delavci pa so na razgovoru pri deželnem inšpektoratu za delo. Iz spoštovanja do mladega človeka smo prekinili vsa dela. Ta dogodek nas je globoko pretresel,« so dejali pri podjetju.

Po neuradnih informacijah je bil S. P. z drugimi delavci iz Slovenije nastanjen v kraju Palić, v Prlekiji pa je imel samo še mamo in sestro.