Slovencu za volanom napisali za 15 tisočakov kazni

COSEANO – Nespoštovanje predpisov lahko precej olajša vašo denarnico. O tem zna zagotovo povedati 61-letniku slovenski voznik tovornega vozila, ki so mu sosedi Italijani napisali za 15.000 evrov kazni.

Italijanski portal Forotransportistas poroča, da so Slovenca policisti ujeli 4. februarja, vse podatke pa jim je razkril tahograf. Med drugim, da je vozil krepko prehitro, in sicer do 125 kilometrov na uro (voznik je dejal, da je to podatke po hribu navzdol, a so mu rekli, da bi potem moral zavirati), kršil pa je tudi pravila o obveznem počitku. Vozilo so mu zasegli.