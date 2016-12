Slovenca (33) zbil na prehodu za pešce in zbežal

GORICA – 33-letni moški je v nedeljo zvečer odhajal iz lokala v bližini Gorice v Italiji. Čeprav je šel čez prehod za pešce, se voznik osebnega vozila ni ustavil in ga je zbil. Pešca je po pričevanju očividcev po trku odbilo kakšnih 10 metrov stran, kjer je obležal, poroča Il Piccolo. Voznik se ni ustavil in je s kraja nesreče pobegnil.

Pešec se je med trkom resno poškodoval, čeprav je bil ob prihodu policistov in reševalcev pri zavesti. Utrpel je hude poškodbe glave in nekaj hujših zlomov, zato so ga takoj prepeljali v bolnišnico v Vidmu.

Italijanski orožniki nesrečo preiskujejo, identiteto voznika pa še ugotavljajo.