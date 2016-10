Slovenca (17 in 20) kradla v Avstriji

CELOVEC – Slovenci verjamemo, da je naša severna soseda obljubljena dežela, a tudi tam se lahko marsikomu zalomi. V torkovem večeru so imeli policisti polne roke dela med večernim hokejskim srečanjem drugega moštva celovškega hokejskega kluba KAC, ki je gostil Jesenice. Naši so pred 165 gledalci napolnili domačo mrežo z desetimi goli, med tekmo pa sta dva Slovenca, stara 17 in 20 let, prišla v kabine ekip, kjer sta vzela 14 hokejskih palic, dres in zaščitno masko za hokejskega vratarja. Ukradene športne rekvizite sta že naložila v vozilo, nista pa vedela, da so ju opazovali.



Ženska, ki je krajo opazila, je namreč obvestila policijo, ki je mladeniča ustavila malo po tistem, ko sta prižgala svoje vozilo in poskušala zapustiti kraj zločina. Ko so možje postave pobrali nakradene reči, so ugotovili, da sta imela v avtu pirotehnična sredstva, kar jima je prineslo pridržanje ter še dodaten postopek in težave.



Malo čez enajsto so avstrijske policiste klicali v nakupovalno središče Südpark, kjer se je sprožila alarmna naprava. S seboj so pripeljali tudi policijskega psa, ki je po krajšem vohljanju našel 48-letnega Slovenca, temu se je vlomilski podvig tako sfižil. Možakarja so odpeljali v središče za policijsko pridržanje, zdaj pa opravljajo nadaljnje poizvedbe o njegovih nečednostih onstran Karavank.