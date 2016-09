Slavko in Ksenija umrla v hudi nesreči, njo je vrglo iz avta

PODGORICA – Vzrok hude nesreče med črnogorsko Podgorico in Nikšićem, v kateri sta umrla Slavko Baković (24) in Ksenija Brković (24), naj bi bilo prehitevanje, pišejo črnogorski mediji.

Tovorno vozilo naj bi vozilo proti Nikšiću, tri vozila pa so mu peljala nasproti. Pokojni Baković naj bi poskušal prehiteti vozilo pred seboj, ko je bil tovornjak že pri njem. Hotel se je vrniti nazaj na svoj pas, a je bilo prepozno. Trčila so vsa štiri vozila. Slavko je umrl na kraju, zaradi silovitega trčenja pa je Ksenijo vrglo iz vozila. V komi so jo odpeljali v klinični center v Podgorici, od koder so kasneje sporočili, da je umrla.

Uradnega vzroka nesreče policija še ni sporočila.

Sicer pa naj bi se Slavko in Brkovićeva srečala na sodišču, on pa ji je ponudil prevoz, saj je ta dan močno deževalo.

Tuji mediji še razkrivajo, da je bil Baković kandidat za poslanca na listi Demokratske stranke socialistov in predsednik Sveta mladih DPS iz Hercegnovega. Danes bi morala potekati konvencija liste, a so jo zaradi tragične smrti odpovedali.