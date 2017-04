Slavico ubil, ker jo je zalotil z ljubimcem

TRST – Danes je minilo leto dni od grozovitega umora 38-letne Srbkinje Slavice Kostić, primer pa je še dolge mesece razburjal javnost tudi zaradi tega, ker se Slovenija in Italija nista mogli dogovoriti, na ozemlju katere države je bila umorjena. Zato je njeno truplo vse do konca lanskega leta ležalo v tržaški hladilnici, potem pa so Italijani za Slavico le izdali posmrtni potni list ter jo predali svojcem, da so jo lahko ti dostojno pokopali. Toliko časa je namreč trajalo, da so preiskovalci tega zločina nesporno ugotovili, da se je umor zgodil v Trstu, krvnik, Slavičin nekdanji mož Dragoslav Kostić, pa je nato mrtvo odpeljal v Slovenijo ter jo odvrgel na eni od kraških deponij.



Zaradi afekta milejša kazen



Ravno okrog obletnice umora so 62-letnika tudi privedli pred tržaškega sodnika za predhodne obravnave Luigija Daninottija, ki ga je po hitrem postopku spoznal za krivega ter ga za 16 let in pol poslal v zapor. Tožilec Matteo Tripani je sicer za Kostića zahteval najvišjo možno, 30-letno zaporno kazen, vendar mu ni uspelo prepričati sodnika, da je šlo za naklepen umor. Tripani se je namreč strinjal z zagovornikom obtoženca Gianfrancom Grisonichem, da je njegov klient dejanje zaradi bolestnega ljubosumja zagrešil v afektu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«