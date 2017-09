Slatina: v bar vstopil z nožema in poškodoval sedmerico

SLATINA – V noči na nedeljo se je v baru Gambino odvijal filmski obračun. Kot poročajo hrvaški mediji, je 17-letnik vstopil v bar in z dvema nožema v rokah začel zabadati skupino mladeničev. Poškodovanih je bilo sedem, med njimi tudi mladoletniki, ki so jih prepeljali v bolnišnico v Virovitici.

Očividec je za Index.hr povedal, da se je napad zgodil iznenada. Trdi, da je napadalec 17-letnik, ki naj bi bil celo stari znanec policije. »Vse se je odvijalo strašno hitro. Moški je prišel z dvema nožema v rokah. Šel je proti fantom in jih začel zabadati,« je dejal in dodal, da se je napad zgodil okoli 4. ure.

V bolnišnici, kamor so odpeljali poškodovane, so pojasnili, da nihče izmed žrtev ni v smrtni nevarnosti. »Poškodbe niso smrtonosne, vitalni organi niso poškodovani. Pet jih je bilo zbodenih v stegna, dva v prsni koš in trebušno votlino,« so povedali v bolnišnici in dodali, da so bili nekateri že odpuščeni v domačo oskrbo.