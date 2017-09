Šla za varuško v London in umrla

LONDON – Moški in ženska sta obtožena umora, potem ko so na vrtu našli hudo opečeno truplo 21-letne Francozinje, ki je delala kot varuška. Gre za Sophie Lionnet iz francoskega Troyesa, ki je v Veliko Britanijo prišla pred kakšnim letom in postala varuška.

Policija je bila o najdenem truplu obveščena, ko je v sredo prišlo do požara. Poklical jo je eden od sosedov, dejanja pa sta osumljena 40-letni Ouissem Medouni in 34-letna Sabrina Kouider.

Sosedje v šoku

Soseda je povedala, da je njen osemletnik videl ogenj, splezal na ograjo, da bi bolje videl, potem pa zavpil: »Če pečete na žaru, smemo priti tudi mi?« Mamica mu je odvrnila, da ne pečejo na žaru in da zaudarja. Drugi sosed je povedal, da je poklical najemodajalca, saj je smrdelo po plinu.

Okoli 18.30 je prispela policija in odkrila hudo opečeno truplo, za katero se je izkazalo, da je nesrečna Sophie. Sosedje so jo opisali kot prijazno mladenko, ki je bila videti še precej mlajša, kot je bila v resnici.

Policija podatke še zbira in prosi tudi za dodatne informacije od vseh, ki bi lahko kar koli vedeli o primeru.