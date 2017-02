Skrivnostno: po ženskem truplu našli še mrtvega moškega

REKA – Po najdbi ženskega trupla v eni od stolpnic v reški četrti Gornja Vežica zdaj hrvaški mediji poročajo, da so v četrti Donja Vežica našli še truplo moškega.

Našli so ga okoli 13. ure na nedostopnem območju v bližini Ulice Sveti Križ. Identitete trupla še nimajo, saj okoliščine smrti še ugotavljajo. Policiji so pri akciji pomagali gorski reševalci, poroča hrvaški portal 24sata.

Medtem pa so nekaj več informacij sporočili tudi o mrtvi 33-letnici, ki so jo našli v torek. Nazadnje naj bi jo videl mož Ž. M., ki je potem tudi poklical njeno mamo in ji sporočil, da je njena hči mrtva. Šele mama je potem poklicala policijo, ki je truplo našla v 11. nadstropju, zdaj pa še išče njenega moža.

Jutarnji list neuradno poroča, da bi bila primera lahko povezana med seboj.