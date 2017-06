Skrivnostna smrt v Zadru: je turist P. P. vrgel ljubico z ladje?

ZADAR – Zadrska policija je priprla poljskega turista, osumljenega, da je umoril svojo partnerico. Poljak, hrvaški mediji so objavili njegovi inicialki P. P., je med plovbo med Ugljanom in Ošljakom napadel 37-letno ljubico M. J. A., po napadu je končala v morju in utonila, je povedal predstavnik zadrske policije Elis Žodan.



Poljaka, star je 52, je iz morja na palubo svoje barke potegnil Nemec. Ker je nepovezano govoril o neki ženski, ki je bila z njim na palubi, je Nemec domneval, da je v šoku zaradi nesreče, ki se mu je zgodila na morju. Kako se je Poljak znašel v morju, policija še ugotavlja. Nemec je poklical pomoč, hitro je prišla pomorska policija, opravila ogled kraja dogodka in postala sumničava, ker Poljak ni poskušal rešiti sonarodnjakinje, ko je z gliserja padla v morje.



Žensko je iskala obalna straža, pomagali so si z letalom, uro pozneje so jo našli mrtvo, le 500 metrov od poljskega plovila. Na telesu in po obrazu je bilo polno podplutb, ki so reševalce napeljale k misli, da vendarle ne gre za nesrečo. Medtem je policija preverila Poljakovo identiteto in ugotovila, da je kriminalec, ki je že sedel, preiskovali so ga zaradi napada in ponarejanja. Na Hrvaško je prišel deset dni prej, nekaj dni pozneje se mu je pridružila še partnerica. Zakaj sta se sprla, policija še ugotavlja. Poljak se brani z najrazličnejšimi izgovori, poročajo hrvaški mediji, zato policija še vedno ne ve, ali jo je v vodo vrgel po tem, ko jo je pretepel, ali je skočila sama, morda celo padla, on pa jo je pustil utoniti.