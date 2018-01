Skrivnostna smrt izkušenega plezalca

KEMEROVO – Po Rusiji odmeva nepojasnjena smrt slavnega industrijskega plezalca, 26-letnega ​Jevgenija Tihonova. Truplo je viselo s strehe zasneženega študentskega doma, z njegovih nog pa dolge ledene sveče. Reševalci so do njega prišli, ko je bilo zunaj –27 stopinj Celzija, truplo pa je po naključju opazila deklica iz manjšega kraja Anžero-Sudžensk, oddaljenega približno 100 kilometrov od mesta Kemerovo v Sibiriji. O odkritju je povedala odraslim, ti pa so poklicali pomoč. Čeprav je bilo videti, da je truplo zaradi ledenih sveč in zamrznjenosti tam že zelo dolgo, naj bi forenzik po hitrem ogledu postregel z nepričakovano oceno – Jevgenij je umrl le dve uri, preden so ga našli.



Fant je veljal za izkušenega plezalca, ki je sodeloval pri gradnji visokih stavb in industrijskih objektov. »Zelo rad je opravljal svoj poklic,« je povedala njegova prijateljica. »Pogosto se je šalil, da pride na tla le takrat, ko bi šel rad spat.« Preiskava še poteka, glede na to, da so truplo našli pri žlebu, pa domnevajo, da je plezal na streho.