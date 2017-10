Skrivnost se razpleta? Pri izumitelju našli posnetke obglavljanja žensk

KOEBENHAVN – Na trdem disku računalnika danskega izumitelja Petra Madsena, obtoženega umora švedske novinarke Kim Wall, so našli posnetke obglavljanja žensk. Madsen umor novinarke zanika in vztraja, da trdi disk ni njegov ter da so imeli do njega dostop vsi v laboratoriju, kjer je delal.

Mlado novinarko so zadnjič videli živo 10. avgusta, ko je šla z Madsenom na izlet z njegovo podmornico. Njeno truplo brez glave so policisti 11 dni pozneje našli ob danski obali.

Poškodbe po genitalijah in prsnem košu

Madsen umor zanika in trdi, da se je zgodila nesreča, saj da naj bi na Wallovo padla 70-kilogramska loputa. Po nesreči naj bi jo poskušal pokopati na morju, sam pa naj bi nameraval potopiti podmornico in tako narediti samomor, poroča BBC.

Obdukcija Wallove je razkrila poškodbe na genitalijah in prsnem košu, ki so bile povzročene z nožem in so nastale v času smrti ali kmalu po tem, je povedal tožilec Jakob Buch-Jepsen. Posnetki s trdega diska poleg tega prikazujejo, kako ženske mučijo, obglavljajo in nato pokopljejo.

Samostojna novinarka, ki je delala za Guardian, New York Times in South China Morning Post, je pisala zgodbo o Madsenu in njegovi podmornici Nautilus, ki jo je zgradil leta 2008 ob pomoči sredstev, zbranih prek spleta.