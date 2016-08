Skrivnost izginule najstnice: več dni so jo posiljevali, nato vrgli aligatorjem

COLUMBIA – Brittanee Marie Drexel (17), ki je izginila na eni izmed plaži v Južni Karolini, je bila pred smrtjo izpostavljena grozljivemu mučenju: več dni so jo posiljevali, nato brutalno umorili, njeno truplo pa odvrgli aligatorjem

Najstnica iz New Yorka je brez sledi izginila leta 2009, podrobnosti o njeni grozljivi smrti pa so mediji čez lužo objavili šele nedavno. O njeni usodi in zadnjih trenutkih njenega življenja je policiji spregovoril Taquan Brown, ki sicer prestaja 25-letno zaporno kazen za umor, ki ni povezan z njenim izginotjem. Po besedah agenta FBI Gerricka Munoza mu je Brown povedal, da je takrat odšel v hišo, kjer je bilo skrito orožje, in videl Da'Shauna Taylorja, kako z več moškimi spolno zlorablja Brittanee.

Brown je bil menda celo na dvorišču, ko je Brittanee poskušala pobegniti, vendar jo je eden od ugrabiteljev dohitel in ubil. Njeno zavito truplo so nato odnesli iz hiše in ga vrgli aligatorjem.