Sina rodila doma, ga umorila in skušala odplakniti

WASHINGTON – Lillian Alvarado, danes stara 24 let, je konec novembra pred tremi leti doma v kopalni kadi rodila, novorojenčka utopila, deloma razrezala (v bližini so našli škarje in nože), ga vrgla v straniščno školjko in ga skušala odplakniti.

Strašljivo je, kako so odkrili, da se pri Alvaradovih nekaj dogaja: sosede, ki so živeli pod Alvaradovimi, je presenetila krvava voda, ki je tekla po stenah stanovanja.

Družina Alvaradove ni vedela, da je bilo takrat 21-letnica noseča. Kasneje je menda očetu dejala, da je rodila mrtvega otroka, a so preiskave pokazale, da je sin umrl zaradi zadušitve.

Washington Post poroča, da ji bodo sodili zaradi umora. Njen zagovornik vztraja, da je psihično nestabilna in da bi morala ostati na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, a se stroka ne strinja. Zaradi smrti otroka se bo morala zagovarjati na sodišču (umor 1. stopnje).

Detomorilki grozi dosmrtna ječa, piše Daily Mail.