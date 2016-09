Sin mamo Marico spolno nadlegoval, zdaj jo je zadavil

DONJE VINO – V družinski hiši v kraju Donje Vino blizu Krapinskih toplic so našli truplo 71-letne Marice Ž. Zaradi suma, da jo je zadavil, so policisti prijeli njenega sina, 41-letnega Stjepana.

Živela sta v skromni leseni hišici. Po poročanju hrvaškega portala Zagorje.com v vasi skoraj ni žive duše, po pripovedovanju sosedov pa sta oba imela težave z alkoholom. Sin je bil samski in brezposeln, bil je tudi že v zaporu, domnevno zaradi nasilja in spolnega nadlegovanja svoje mame. Dodali so, da jo je večkrat tudi vrgel na cesto, tako da je ponoči tavala po okolici.

»Pokojnica se je poročila dvakrat. Iz vsakega zakona ima po enega otroka, Stjepan se je rodil v drugem. Oba moža je pokopala. Prvi je bil menda udeležen v prometni nesreči, drugi si je sodil sam. Mama in sin sta živela od njene skromne pokojnine, ki znaša par sto kun. Poznala sem jo, bila je dobra ženska. Žal mi je, da se je to zgodilo,« je povedala soseda Alojzija.

Obdukcija je pokazala, da je Marica umrla zaradi nasilja, po hitrem postopku pa so zaradi uboja že prijeli njenega sina.