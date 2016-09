Simon (24) na vlaku pogledal skozi okno in umrl

SUSSEX – Simon Brown (24) je ljubil življenje in vlake. Prav navdušenje nad njimi ga je 7. avgusta popoldne na krut način vzelo s tega svet. Med vožnjo z vlakom je namreč spustil okno in potisnil glavo skozi, pa čeprav je ob oknu jasno opozorilo potnikom, naj tega ne počno. V tistem hipu je po sosednjem tiru pripeljal vlak in trčil vanj. Poškodbe so bile prehude, pomoči mu ni bilo, poroča The Sun.

Njegovi bližnji pravijo, da je bil nor na vlake, s svojim entuziazmom do njih pa je znal »okužiti« še druge. Pokojni Brown jih je ljubil že od ranega otroštva, zaposlen je bil v železniškem podjetju, na koncu pa je bil zanj usoden ravno vlak.