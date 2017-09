Silovit potres in cunami v Mehiki

CIUDAD DE MEXICO – Silovito je zatreslo južno obalo Mehike. Potres z magnitudo 8,4 so zabeležili 137 kilometrov jugozahodno od okraja Tonala v zvezni državi Chiapas na globini 19 kilometrov. Umrlo je najmanj šest ljudi, sledil je manjši cunami, a ta k sreči ni naredil večjega opustošenja. Potres je bil sicer močnejši od katastrofalnega iz leta 1985, ki je zahteval na tisoče življenj. Škoda je bila tokrat omejena, uničenih je bilo več stavb v južnem delu države, huje je bilo v državah Jukatan in Oaxaca.

6 ljudi je umrlo.

Reševalci so vso noč iz ruševin reševali ponesrečence – potres se je zgodil v četrtek nekaj pred polnočjo po lokalnem času. Med žrtvami sta dva otroka, eden je umrl, ker se je nanj zrušil zid, drugi pa v bolnišnici, potem ko je zmanjkalo elektrike. Preplah je bil velik, ljudje so v pižamah stekli na prosto, oglasili so se alarmi. Mestno letališče je ostalo brez elektrike, popokala so stekla na oknih. Kmalu so poleteli helikopterji in začela se je obsežna reševalna akcija. »Počutila sem se grozno, stekla sem na ulico, prepričana sem bila, da se bo stavba zrušila,« je povedala 35-letna Liliana Villa. »Še nikoli nisem doživel, da bi se zemlja tako zelo premikala. Najprej sem se smejal, ko pa so ugasnile luči, nisem vedel, kaj storiti, skoraj sem padel,« je dogodek opisal 31-letni arhitekt Luis Carlos Briceno.

Poročila o smrtnih žrtvah prihajajo tudi iz Guatemale. Predsednik Jimmy Morales je povedal, da je nekaj stavb v bližini meje poškodovanih, vendar škoda naj ne bi bila zelo velika. Tresenje tal je čutilo neverjetnih 50 milijonov ljudi.