Severni medvedi obkolili vremenarje

MOSKVA – Ruski znanstveniki, ki so jih menda na majhnem otoku v arktičnem oceanu za talce vzeli polarni medvedi, bodo morda na pomoč čakali več kot en mesec.



Pet znanstvenikov je na otoku Trojnoj v Karskem morju severno od Sibirije, kjer je vremenska postaja, okoli katere že dva tedna kroži deset odraslih severnih medvedov in nekaj mladičev. Medvedka noči prespi pod okni vremenske postaje, zadnjega avgustovskega dne pa so plenilci pokončali enega od psov in ga požrli. Peterici, med njimi sta dva zakonska para, je v tem času zmanjkalo svetlobnih signalov, s katerimi so preganjali medvede, pa tudi gumijastih nabojev – ubijanje severnih medvedov je prepovedano, saj so zaščitena živalska vrsta.



Vasiliij Ševčenko, šef državne meteorološke mreže Sevgidromet, ki ima v lasti vremensko postajo, je že sporočil, da bodo peterici z ekspedicijsko ladjo Mihail Somov poslali še nekaj psov za zaščito pa tudi svetlobne signale, ladja pa naj bi do tja priplula čez en mesec. Medtem naj bodo kar najbolj previdni, so jim sporočili in še, naj ostajajo v prostorih, zaradi nevarnosti so že odpovedali meteorološko delo, ki ga morajo opraviti zunaj. Ševčenko še pravi: »Na Trojnoju živijo medvedje, ljudje tam delajo, zato srečanja niso redkost.« A dodaja, da bodo živali v iskanju hrane konec oktobra ali v začetku novembra odšle z otoka, takrat voda ob obali zamrzne in njihovo ozemlje se poveča.