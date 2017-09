Seksal z dvema ženskama in obležal mrtev

BEOGRAD – Beograjčanu M. S. (56) je minulo nedeljo odpovedalo srce. Vse skupaj ne bi bilo nič čudnega, če ne bi bile okoliščine tragičnega dogodka dokaj nenavadne. Po poročanju Kurirja je žena poklicala na pomoč reševalno ekipo in potarnala, da je njenemu soprogu postalo slabo, nato pa je izgubil zavest. Ko so reševalci prispeli, je bila tam tudi sestra 56-letnika. Čeprav so ga reševalci oživljali, je bilo zanj prepozno.

Šok je sledil, ko sta ženski medicinski sestri razkrili, kaj se je pravzaprav dogajalo. »Medicinski sestri sta povedali, da so imeli zadnjih pet dni vsi trije intenzivne spolne odnose,« je razkril vir za srbski Kurir. Obdukcija je razkrila tudi, da si je moški za vzdrževanje erekcijo pomagal z uživanjem kokaina, kar ga je najverjetneje tudi stalo življenje.