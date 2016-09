Sedem let pekla: oče posiljeval tri hčere

VARAŽDIN – Hrvaški monstrum S. N., ki je sedem let posiljeval tri mladoletne hčere, bo moral za 17 let v zapor. Obtoženi je izrazil željo, da ne bi prisostvoval izreku kazni. Sodišče ga je na prvi stopnji spoznalo za krivega večkratnega posilstva in spolnega zlorabljanja mladoletnic. Grozodejstva so se po poročanju hrvaških medijev dogajala v Lopatincu.

Moški je med letoma 2008 in 2015 zlorabljal tri hčere. Da je vse skupaj še groznejše, so deklice, vse mlajše od 14 let, zaradi zlorab nazadovale v razvoju in zdaj obiskujejo šolo s prilagojenim programom. Deklice imajo psihološke motnje v obliki trajnih sprememb osebnosti in druge duševne motnje. Ko so deklice očeta skušale odvrniti od grozodejstev, jim je ta grozil s tepežem.