Še pet bomb v smetnjaku

NEW JERSEY – Medtem ko si New York še vedno ni opomogel od silovite sobotne eksplozije na Manhattnu, v kateri je bilo ranjenih 29 ljudi in v zvezi s katero so včeraj prijeli 28-letnega ameriškega državljana afganistanskih korenin Ahmada Khana Rahamija, v New Jerseyju, kjer jim je bilo po srečnem naključju prizaneseno, odkrivajo nove eksplozivne naprave. Po bombi, ki je nekaj ur pred newyorško eksplodirala v lokalnem smetnjaku in preprečila tamkajšnji napovedani tek veteranov, so v mestu odkrili nova eksplozivna telesa. Najmanj pet se jih je skrivalo v nahrbtniku v enem od mestnih smetnjakov v bližini železniške postaje. Nevarno orožje sta odkrila dva mimoidoča: ko sta opazila, da iz nahrbtnika gledajo žice, sta o najdbi nemudoma obvestila policijo. Bombe so takoj detonirali, FBI pa je sprožil preiskavo. Mobitelov ali drugih naprav, s katerimi bi lastniki bomb lahko sprožili orožje, niso našli.



Neimenovani predstavnik uradnih organov pregona je za televizijsko mrežo Fox povedal, da bomba v New Yorku in New Jerseyju pripada istemu človeku. V New Yorku so kamere posnele moškega, ki je sredi ulice pustil torbo z eksplozivno napravo. Ko je odšel, sta k torbi stopila dva moška, izvlekla iz nje napravo in odšla proč s torbo v rokah.

Odgovornosti za eksplozijo ni prevzela še nobena radikalna skupina, preiskovalci pa tudi še niso ugotovili, kakšen motiv je gnal tiste, ki so bombo podstavili. Guverner New Yorka Andrew Cuomo je dejal, da gre za teroristični napad, da pa »ni dokazov, da bi šlo za mednarodno teroristično povezavo« z bombo, ki je eksplodirala v New Yorku.