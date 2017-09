Sam sebi pregledal črevo

ŠANGHAJ – Zdravnik Feng Zhuo, vodja oddelka za proktologijo v bolnišnici v Šanghaju na Kitajskem, je hotel bolje razumeti, kaj prestajajo njegovi bolniki, ko pridejo na kolonoskopijo, zato je 15-minutni poseg izvedel kar na samem sebi. Marsikdo, ki je ta pregled že prestal, nam bo povedal, da gre za eno najbolj bolečih in neudobnih izkušenj v njihovem življenju.



Svetoval je, da bi morali uporabljati odvajala z boljšim okusom. Čeprav uporabljajo sedativ, da bi vse skupaj lažje prenašali, je brskanje po črevesju vendarle nenaravno početje, je pa to najboljši način za iskanje bolezni, na primer raka na črevesju. Nihče ne bi v pregled privolil prostovoljno, zato je zdravnikov podvig toliko bolj nenavaden.

Dr. Feng je bil sam svoj pacient 31. avgusta, ko si je namestil ​kolonoskop in se prepričal, kakšno neudobje si je s tem povzročal. Cilj je bil, da bi izboljšal svoje spretnosti in s tem bolnikom olajšal izkušnjo. To je nedvomno sila plemenito dejanje. Kolegom je pozneje zaupal, da morajo poseg opraviti čim bolj nežno, da ne bi po nepotrebnem povzročali bolečine, svetoval pa jim je še, da bi morali uporabljati odvajala z boljšim okusom.