S tiralico iščejo olimpijca, ki naj bi bil zlorabljal deklici

DUNAJ – Avstrijski judo je že pred meseci pretresla novica, da naj bi bil nekdanji borec, zdaj pa trener Peter Seisenbacher, ki je v svoji karieri osvojil številna odličja, med drugim tudi dve zlati olimpijski kolajni, zlorabil deklici. Tožilstvo na Dunaju mu očita spolno zlorabo in zlorabo vodstvenega položaja, zdaj pa je za njim razpisalo tiralico.

Seisenbacher, 56-letni nekdanji judoist, je osvojil zlati olimpijski kolajni leta 1984 v Los Angelesu in 1988 v Seulu. V karieri trenerja je bdel nad reprezentancami Avstrije, Gruzije in Azerbajdžana. Pod njegovim vodstvom so Gruzijci na evropskem prvenstvu osvojili dve zlati, tri srebrne in štiri bronaste medalje, na svetovnem prvenstvu bron, na olimpijskih igrah 2012 pa zlato. Leta 1985 je postal svetovni prvak, leta 1986 pa evropski prvak.

V obeh primerih, za katera je zlorabe osumljen Seisenbacher, deklici nista bili stari niti 14 let. Eno naj bi bil zlorabljal med letoma 1998 in 2001, ko ni dopolnila še niti 11 let. Menda je skušal zlorabiti še tretjo deklico, ki pa da se je ubranila.

Seisenbacher je najuspešnejši avstrijski športnik s poletnih olimpijskih iger in prvi, ki mu je v judu uspelo ubraniti naslov olimpijskega prvaka. Tekmovalno se je upokojil po igrah v Seulu, nato pa deloval kot trener. Preiskovalna ekipa je primer pod drobnogled vzela leta 2013, ko sta deklici, zdaj odrasli osebi, razkrili zlorabo.

Seisenbacher bi se moral že 19. decembra 2016 pojaviti na sodišču na Dunaju, a tega do današnjega dne ni storil, zato je sodišče zanj razpisalo tiralico. Kot je danes poročala avstrijska tiskovna agencija, je Seisenbacher Azerbajdžan, kjer je bil nazadnje trener, zapustil konec minulega decembra.