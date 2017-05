S skrito kamero odkrili, kaj je delala šefinji

PRAGA – Sodišče je 55-letno žensko na Češkem obsodilo na milijon kron oziroma okrog 38.000 evrov kazni in tri leta zapora, ker je več let šefinji v vodo dajala odvajala.



Gre za pravnico, ki je bila zaposlena v državnem tožilstvu, obsodilo pa jo je sodišče v Pragi. Šefinja je maja 2013 prvič potožila zaradi zdravstvenih težav. Bruhanja in diareje zdravniki niso znali pojasniti. Šele kasneje so s pomočjo skrite kamere ugotovili, kaj se dogaja. Videoposnetki so razkrili, da je ženska šefinji v kozarec za pitje mešala večje količine odvajal, pijačo pa je premešala kar s kemičnim svinčnikom.