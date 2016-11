SIOUX FALLS – Ameriška policija je prijela 45-letnega moškega, ki je s škarjami odrezal bradavice svoji noseči partnerici!



Tony Ledbetter iz kraja Sioux Falls v ameriški zvezni državi Južna Dakota je 39-letno nekdanjo partnerico surovo napadel, menda na njenem domu, ko sta se začela prepirati o njuni zvezi. Najprej jo je močno pretepel in jo z glavo večkrat udaril ob tla, potem pa poskušal njene krike utišati z odejo, ki ji jo je zatlačil v usta. V nekem trenutku je pograbil škarje in pohabil njene dojke. Vsemu mučenju navkljub je uspelo 39-letnici pobegniti in poklicati pomoč. Medtem pa je Ledbetter poklical policijo in prijavil napad.



Predstavnik tamkajšnje policije Sam Clemens pravi, da gre za grozljiv primer. »Boksal jo je v obraz, z njeno glavo nekajkrat udaril v tla. Kričala je in vpila, naj se spravi z nje, s podlaktjo ji je pritisnil na vrat, da ni mogla dihati. Najhujši del je trenutek, ko je vzel škarje in sedel nanjo ter ji odrezal bradavice,« je dejal Clemens.



Policisti so storilca prijeli, obtožen je družinskega nasilja, izrekel se je za nedolžnega. Sodnik mu je odredil pripor, varščina znaša 250.000 dolarjev, in obenem ukazal, da ne sme imeti prav nobenega stika z žrtvijo. Žensko so hospitalizirali, kakšno je njeno zdravstveno stanje, Clemens ni povedal. Tožilci pravijo, da Ledbetter v času napada ni bil pod vplivom mamil ali alkohola.



Obtožen je nasilništva in družinskega nasilja, če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 15 let ječe.