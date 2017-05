S sekiro pobil družino

SARAJEVO – Novica o grozljivem umoru je pretresla Bosno in Hercegovino. V vasi Bogušići blizu Goražda policija preiskuje trojni umor, ki naj bi ga zakrivil 21-letni Nezir Kamenica: v družinski hiši je s sekiro umoril mamo Zehro Kavazović, očima Ifeta Kavazovića in babico, ki je z njimi živela šele leto dni.



Po umoru je zaklenil hišo in odvrgel ključ ter odšel v Sarajevo, pišejo bosanskohercegovski mediji, in še, da se je zločin zgodil že 2. maja, Kamenica pa se je šele zdaj predal policiji v Sarajevu in priznal, kaj je naredil. Kriminalisti so se takoj odpeljali do hiše in ugledali grozljiv prizor. Trupla umorjenih so bila po vsej hiši, 21-letnik pa jih je, preden je odšel s kraja zločina, prekril z odejami. Tožilec Draško Lazar je povedal, da so vidni znaki boja z materjo, prav tako z babico: »Moškega je ubil od zadaj, s sekiro v hrbet, ko je sedel za računalnikom. Vse kaže, da gre za nasilne smrti, da so bili ubiti.« Kaj se je zgodilo pred umori, še ni znano, za zdaj policija ve le, da so tistega dne vsi, tudi Nezirjev mlajši brat, delali v malinjaku. Prav tako ni jasen motiv za umore, policiji, ki ga je prijela, je povedal, da življenje ni pošteno. Preiskava še poteka, trupla bodo prepeljali na inštitut za sodno medicino, kjer bodo opravili obdukcijo.



»Nezir je bil vedno malo čuden, a da bi se kaj takega zgodilo... Ne vem, da bi imeli kakšne družinske težave,« je povedal eden od vaščanov, ki so pretreseni. Nezir ima še tri brate, ki živijo z očetom v Goraždu, poročajo lokalni mediji.