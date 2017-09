S samurajskim mečem zabodli najstnika

LONDON – V noči na sredo se je 15-letni Jermaine Goupall vračal domov, ko ga je okoli 23. ure obstopila tolpa s kapami zamaskiranih mladoletnikov. Nesrečnik je bil pred tem s prijatelji v kinu. Napadalci so se ga lotili s samurajskim mečem in ga večkrat zabodli, zaradi česar je umrl. Jermaine je bil s prijateljem, ki pa se je med napadom skrival za avtomobilom. Zgodilo se je le nekaj ur zatem, ko so v drugem predelu Londona zabodli in umorili nekega drugega najstnika. »Ponoči je policija pozvonila na naša vrata. Pred tem sem mu poslala elektronsko sporočilo, pa mi ni odgovoril,« se spominja njegova 25-letna sestra Tilisha Goupall. »Navadno se mi je takoj javil in povedal, kje je. Takoj sem vedela, da je nekaj narobe.«



2 najstnika so umorili v istem večeru.

Prvi izsledki kažejo, da je bil najstnik na napačnem kraju ob napačnem času. Policisti so potrdili, da je umrl na kraju dogodka nekaj malega pred polnočjo. Domačini ne verjamejo, da je bil napad naključen. »Na ulici se zbirajo tolpe otrok, pred nekaj tedni je bila tukaj policija. Po mojem bi morali biti pogosteje tukaj,« je prepričan domačin, ki želi ostati neimenovan. London je letos znova zajel val umorov s hladnim orožjem. Doslej je umrlo že več kot ducat ljudi.