S kijem nad upokojenko Barbaro, razbila sta ji lobanjo

MANCHESTER – Britanske medije je preplavila novica o kazni, ki sta si jo zaradi brutalnega zločina prislužila Nathan Lee Clark (24) in Stephen Mortin (23). Lani julija sta Barbaro Dransfield (64), invalidko brez noge, pretepla s kijem. To se je zgodilo zaradi nekaj manj kot 150 evrov, ki jima jih je dolgoval njen 30-letni sin Daniel.

Sodišče je Nathana obsodilo na 19 let zapora, Stephana pa na leto manj. A ženska napada, ki ga je komaj preživela, ne bo nikoli pozabila. Moška sta ji med drugim zlomila lobanjo. »Želela sta denar, jaz pa sem ponavljala, da ga nimam, udarci pa so kar padali po meni. Zakaj sta me napadla, če vesta, da sem invalidka, da se ne morem braniti? Obraza sploh ne čutim. Zdravniki so mi dejali, da bom popolnoma okrevala v dveh do petih letih,« je povedala nesrečna ženska.