S. F. (22) z avtom v policiste, ti streljali in ga ubili

TUTIN – Iz Srbije poročajo o streljanju v katerem je bil ubil 22-letni S. F. Moški ni upošteval navodil policije, naj se ustavi z vozilom, zato so policisti uporabili strelno orožje in ubili voznika, poroča Blic. Še pred tem je S. F. z avtom treščil v policijsko službeno vozilo. S tožilstva so ob tem sporočili, da so že uvedli preiskavo, ali je bila uporaba strelnega orožja upravičena in zakonita.