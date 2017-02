A. Š. (20) so izvlekli iz gorečega avtomobila, ni ji uspelo, za seboj je pustila dva otroka

KOTORIBA – Meščani hrvaškega mesteca so šokirani. Sinoči so slišali močan pok. Ko so stekli pogledati, kaj se dogaja, so videli, da gori avtomobil. »Grozljiv prizor. Punca je, potem ko smo jo izvlekli iz avtomobila, takoj izdihnila. Šokirani smo, ker smo jo poznali. Izgubljeno je mlado življenje. Ali obstaja večja tragedija?« je za emedjimurje.rtl.hr dejala ženska, ki se je znašla na kraju tragedije.

Po poročanju portala je za volanom umrla 20-letna A. Š., ki je za seboj pustila dva otroka. Po prvih informacijah se je z avtomobilom zaletela v betonski objekt na križišču z Ulico bana Jelačića.

Na kraju nesreče so bili policisti in gasilci, ki so skupaj z meščani voznico izvlekli iz gorečega avtomobila. Prispela je tudi nujna medicinska pomoč, a ji niso mogli več pomagati.