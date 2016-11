Ruska Lady Di umrla v jezeru

MOSKVA – Ruska družabna elita je v šoku: glamurozna 19-letna vnukinja ruskega milijarderja, uglednega poslovneža in nasprotnika ruskega predsednika, je umrla v prometni nesreči v Švici.



Diana Lebedeva je umrla v luksuznem beemveju, ki ga je vozil njen 23-letni prijatelj in izgubil nadzor nad vozilom, prebil varovalno ograjo in zapeljal v jezero Lugano. Lebedeva, ki so ji prijatelji rekli kar Lady Di, je veljala za eno najbolj bleščečih zvezd moskovske zlate mladine, ekskluzivne druščine otrok milijarderjev, ki so svoj glamurozni življenjski slog razkazovali na družabnih omrežjih. Tudi Lebedeva je rada objavljala svoje fotografije na instagramu, imela je več kot 15.000 sledilcev.



Njen dedek je 59-letni Platon Lebedev, bil je tesni sodelavec Mihaila Hodorkovskega, nekdanjega prvega človeka propadlega ruskega naftnega velikana Jukosa, proti kateremu je leta 2002 začel vojno ruski predsednik Vladimir Putin; zdelo se je, da so se v Rusiji znašli v nemilosti vsi, ki so imeli kdaj kar koli opraviti s Hodorkovskim, tudi Lebedev, ki je bil zaradi kraje, goljufije in davčne utaje obsojen na 11 let zapora; obtožbe so na Zahodu videli kot politično motivirane. Lebedev ima štiri otroke, Diana je bila ena od treh vnukov.



No, ruska ambasada v Švici je potrdila, da je Lebedova vnukinja umrla nedaleč od vasi Castagnola. V nesreči je življenje izgubil tudi Azer Jagubov, sin azerbajdžanskega poslovneža, nečak ruskega uradnika. Oba sta živela v Švici, so poročali ruski mediji in še, da je Lebedeva študirala na univerzi v St. Gallenu. Policija o vzroku za nesrečo ni govorila, a fotografije kažejo, da je voznik najverjetneje izgubil nadzor nad avtom v ostrem ovinku, zaradi česar ga je odneslo v varovalno ograjo, ki jo je prebil, in potem v jezero. Po nepreverjenih poročilih naj bi beemve tekmoval v cestni dirki, ko se je na mostu nad jezerom znašel v težavah. Kmalu po nesreči so švicarski policija in reševalci iz jezera potegnili avto in obe trupli, ruska ambasada pa že ureja vse potrebno za prevoz posmrtnih ostankov v domovino.